Посёлок Нижнекристалка, Оренбургская область, 18 июля, 2019, 08:02 — ИА Регнум. В селе Нижнекристалка Красногвардейского района Оренбургской области чиновники ищут спонсоров, чтобы помочь пострадавшим от ливней жителям. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава Нижнекристальского сельсовета Александр Петерс, стихия нанесла населенному пункту ущерб примерно на 1,4 млн рублей.

Клод Моне. Паводок 1896

Из-за сильных ливней пострадало 33 двора. Люди лишились птицы, урожая на огородах. Вода с грязью зашла в семь домов.

На сегодняшний день решен вопрос о выплате из бюджета Красногвардейского района по 10 тысяч рублей жителям 17 дворов, которые наиболее пострадали от разгула стихии. Село надеется на помощь из областного бюджета и готовит письма-обращения.

За счет собственного бюджета Нижнекристалка поддержать финансово людей не в состоянии, поэтому, как признался Александр Петерс, ищут спонсоров:

«Предварительная договоренность есть. Конечно, это невеликие суммы. Потому что сельсовет — это не районная администрация, не районный бюджет, но помощь будет оказана».

Напомним, 15 июля оренбургское село накрыли потоки воды с грязью. Они были такой силы, что на одном подворье сквозь гараж мощной волной протащило автомобиль. В муниципальном образовании веден режим ЧС, который действует до сих пор.