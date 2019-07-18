Москва, 18 июля, 2019, 07:56 — ИА Регнум. В России уже в ближайшие пять лет может установиться аномально жаркая погода. Как заявил старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН), климатолог Александр Чернокульский, такая вероятность велика, а предпосылки к этому в мире видны уже прямо сейчас.

Жара. Париж .1921

Читайте также: Во Франции зафиксирован абсолютный рекорд летней жары

В качестве примера он привёл жаркую погоду нынешним летом в Европе, когда столбики термометров поднимались до отметок 42−44 градуса по шкале Цельсия. А вот в России, напротив, достаточно холодно, отмечает климатолог.

«Но это всё один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой — заток холода», — цитирует телеканал «Звезда» слова Чернокульского.

Также по теме: Аномальная жара установилась в Чувашии

«В ближайшие пять лет такое в России точно случится», — прогнозирует климатолог.

При этом он считает, что подобные изменения к глобальной катастрофе точно не приведут. Где именно установится аномальная жара — в Сибири или на европейской территории России — исследователь сказать затруднился.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 28 июня 2019 года французские метеорологи зафиксировали абсолютный рекорд летней жары. Температура воздуха достигла отметки +45,1 градуса по шкале Цельсия. Измерение проводилось в городе Вильвьей в департаменте Гар. Предыдущий рекорд летней жары с температурой +44,3 градуса по шкале Цельсия был зафиксирован на юге Франции 12 августа 2003 года.

Ранее в сюжете: Аномальная жара в Индии: дефицит осадков превысил 45%

Напомним, этим летом во Франции из-за жары в четырёх департаментах был введён высший красный уровень тревоги, а ещё в 76 департаментах — повышенный оранжевый.