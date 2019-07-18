Москва, 18 июля, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Украине не нужна газовая война с Россией. Такое мнение высказал Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявления о возможной угрозе техногенной катастрофы для Украины в случае прекращения транзита российского газа.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

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«Без транзита российского газа Украина не сможет обеспечивать нужное давление в трубопроводах, ее ждёт техногенная катастрофа, заявили в Киеве, — напомнил российский сенатор. — Таким образом, ставка «Нафтогаза» на газовую войну и на победу в ней — чистая авантюра».

«Украине нужна не газовая война, а газовый мир с Россией», —написал Пушков в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов ранее заявил, что если прекратится транзит российского газа через территорию Украины, страну ждёт техногенная катастрофа.

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Эксперт пояснил, что Киев не сможет в таком случае поддерживать необходимое давление в газопроводах, а с 10,5 млрд кубических метров газа, которые составляют потребность Украины, система работать не будет. А это значит, что «целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придётся отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление».