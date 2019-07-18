Вашингтон, 18 июля, 2019, 07:33 — ИА Регнум. США развязали против России «визовую войну», из-за которой страдают дипломаты обеих стран. Об этом 18 июля заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

Zboralski Американская виза

По словам Антонова, Вашингтон прекратил выдавать визы для российских дипломатов и административно-технического персонала.

«Они ввели систему разменов — за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу», — добавил Антонов.

Читайте также: 30 учителей англо-американской школы в Москве не получили российских виз

Кроме того, он назвал ложной информацию The New York Times о том, что 30 учителям англо-американской школы отказали в визах. По словам Антонова, ни одного отказа в визе сделано не было.

Напомним, 16 июля The New York Times опубликовала статью, в которой заявила о невыдаче виз педагогам англо-американской школы в Москве. В МИД РФ эту информацию опровергли.

Читайте также: В МИД РФ опровергли сообщения СМИ об отказе в визах учителям из США