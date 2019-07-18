Новосибирск, 18 июля, 2019, 06:44 — ИА Регнум. Новосибирскстат проследил динамику потребительских цен на бензин и дизельное топливо за неделю с 8 по 15 июля. По данным органа статистики, стоимость бензина и дизтоплива за этот период времени не изменилась, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Топливо

Согласно информации, цена литра бензина всё это время была равна 42,74 руб., дизельного топлива — 46,95 руб.

«Бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 41 до 41,70 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 44 до 45,20 рубля за 1 литр, марки АИ-98 — от 48,50 до 51,25 рубля за 1 литр, дизельное топливо — от 46,40 до 49,85 рубля за 1 литр», — уточняет Новосибирскстат.

Также отмечается, что потребительские цены на моторное топливо в Новосибирске остаются без изменения третью неделю подряд.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сегодня, 18 июля, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, направленный на урегулирование цен на бензин и дизтоплива.