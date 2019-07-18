Стокгольм, 18 июля, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Бабезиоз — ещё одна болезнь, переносчиками которой являются клещи, заявила Лунда Кристина Перссон, старший врач Лабораторной медицины, в интервью Шведскому радио.

Клещ

Передаваемый через укусы клеща бабезиоз вызван присутствующими в кровяных тельцах паразитов. Его симптомами являются повышенная температура тела и ломота. Если болезнь не лечить, то паразиты могут оставаться в крови, причём при слабом иммунитете человек может умереть.

Напомним, до сих пор было известно, что клещи являются переносчиками энцефалита и боррелиоза.