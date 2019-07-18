Москва, 18 июля, 2019, 04:39 — ИА Регнум. За первую половину 2019 года Японию посетили около 55,9 тысяч российских туристов, сообщает пресс-служба Национальной туристической организации Японии (JNTO).

Киото. Япония

Отмечается, что это на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Тогда Японию посетили более 46 тысяч граждан России. При этом конкретно в июне текущего года число российских туристов увеличилось на 24,9%, по сравнению с 2018 годом, и составило 8800 человек. В организации отметили, что этот показатель является рекордным для июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поверенный в делах посольства Таиланда в РФ Фабио Чинда заявил об увеличении потока российских туристов в королевство. По его словам, за первую половину 2019 года страну посетили около 700 тысяч граждан России, что на 2% больше, чем в прошлом году.