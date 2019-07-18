Вашингтон, 18 июля, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США заблокировала предложение конгрессмена Эла Грина о вынесении импичмента американскому президенту Дональду Трампу, сообщает агентство Associated Press.

Executive Office of the President of the United States, Палата представителей Конгресса США

Сообщается, что против рассмотрения инициативы высказались 332 законодателя, за — 95 конгрессменов, еще один воздержался.

«Я опечален по ряду поводов… Но иногда просто необходимо занять позицию», — заявил автор инициативы демократ Эл Грин.

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На голосование иронично отреагировал и сам Трамп.

«Это, наверное, самый нелепый и трудоемкий проект, надо которым я когда-либо работал», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмен от американского штата Техас демократ Эл Грин заявил о намерениях инициировать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу. По его словам, процедуру импичмента Трампу следовало вынести после ряда высказываний американского президента в адрес женщин из Демпартии США, которые он считает оскорбительными.