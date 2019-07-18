Афины , 18 июля, 2019, 03:27 — ИА Регнум. Греция запросила у Соединенных Штатов помощь в разрешении конфликта с Турцией из-за геологоразведки на шельфе Кипра, заявил глава греческого МИД Никос Дендиас на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

Флаг Кипра

По его словам, Греция попросила США занять жесткую позицию и оказать поддержку Греции в конфликте с Турцией. Также он запросил у США создание линии связи на случай возникновения проблем с Турцией в будущем. Дендиас также поделился содержанием переговоров с Помпео:

«Главное значение имел — и всегда имеет — вопрос о турецкой агрессивности как в отношении Кипра, суверенитета и суверенных прав Республики Кипр».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не поддержала введение Евросоюзом односторонних санкций против Турции за геологоразведку на шельфовых месторождениях Кипра. По словам официального представителя МИД РФ, международная политика не должна основываться на санкционном давлении.