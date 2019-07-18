Махачкала, 18 июля, 2019, 03:55 — ИА Регнум. Четыре человека, включая двоих детей, пропали в Дагестане на берегу Каспийского моря, передает телеканал РЕН-ТВ.

Bazarov.abutalip Каспийское море

Сообщается, что люди пропали недалеко от села Уллубийаул. При осмотре акватории моря в этом районе спасатели обнаружили тело женщины, ранее считавшейся пропавшей. В настоящее время спасатели ведут поиск еще троих человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в городе Ишиме Тюменской области было обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками утопления на берегу реки. Двумя днями ранее в селе Онохино спасатели достали из реки тело 15-летнего подростка. В настоящее время следствие изучает причины смерти несовершеннолетнего.