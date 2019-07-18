Лондон, 18 июля, 2019, 03:08 — ИА Регнум. Лондонский суд признал 29-летнего уроженца Судана Салиха Хатера виновным в покушении на убийство за наезд на пешеходов в центре города в августе 2018 года, сообщает Sky News.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

«Салих Хатер, наехавший на своем автомобиле на людей перед тем, как свернуть в сторону полицейских на Парламентской площади в августе прошлого года, признан виновным по двум пунктам обвинения в покушении на убийство», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2018 года Салиху Хатеру предъявили обвинения в покушении на убийство по двум пунктам. Ранее, 14 августа, он сбил несколько человек на тротуаре Парламентской площади, а затем попытался сбить полицейских и протаранил ограждение здания.