Вашингтон, 18 июля, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Американские конгрессмены выразили обеспокоенность планами компании Facebook создать собственную криптовалюту Libre в ходе слушаний по этому вопросу в палате представителей Конгресса США, сообщает агентство Reuters.

Криптовалюта

Главной причиной для беспокойства стала неуверенность американских законодателей в безопасности для мировой финансовой системы и пользователей криптовалюты.

«Я очень обеспокоена планами Facebook выпустить цифровую валюту и цифровой кошелек. Если планы Facebook осуществится, то компания и ее партнеры получат огромную экономическую мощь, способную дестабилизировать валюты и правительства», — заявила председатель финансового комитета палаты представителей Максин Уотерс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обеспокоенность планами Facebook о выпуске собственной криптовалюты выразил американский минфин. По словам главы ведомства Стивена Мнучина, Facebook необходимо обеспечить высокие стандартные безопасности и защите от отмывания денег.