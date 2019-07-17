Лондон, 18 июля, 2019, 02:33 — ИА Регнум. Падение ВВП Великобритании уже в следующем году окажется на уровне трёх процентов в случае «жёсткого» Brexit, пишет The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Таков прогноз британского Управления по бюджетной ответственности.

Напомним, Великобритания находится в процессе выхода из состава Европейского союза. Пока Лондону не удалось осуществить Brexit на условиях соглашения с ЕС.

Одним из сценариев является «жёсткий» Brexit, то есть выход из ЕС без сделки с Брюсселем.