Москва, 18 июля, 2019, 02:35 — ИА Регнум. Россия не поддерживает решение ЕС о введении односторонних санкций против Турции из-за геологической разведки на шельфе Кипра, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

ЕС

«Санкционное давление — это не инструмент, хотя, к сожалению, это фактор уже современных международных отношений, но это точно не из арсенала дипломатии и это точно не должно стоять в основе международной политики», — заявила она.

По словам Захаровой, Россия не приемлет введение односторонних санкций против какой-либо страны в обход решений Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД стран — членов Евросоюза одобрили введение односторонних санкций против Турции, которые включают в себя сокращение объема финансовой помощи Анкаре. В ответ Турция пообещала усилить геологоразведку на шельфовых месторождениях Кипра. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал отправить еще одно судно к шельфу.