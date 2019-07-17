Токио, 18 июля, 2019, 02:23 — ИА Регнум. Представители Японии и США усиленно работают над торговым соглашением между странами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на японского чиновника, знакомого с ситуацией.

Aimaimyi Флаги США и Японии

Источник заявил, что упорная работа над соглашением началась после визита президента США Дональда Трампа в Японию в конце мая 2019 года. По его словам, по сделке, вероятно, Токио предложил Вашингтону более обширный доступ американской сельхозпродукции на японский рынок в обмен на снижение пошлин на автомобильные запчасти из Японии. При этом источник отмечает, что пока подробностей об условиях соглашения еще нет.

«Наши команды очень упорно работают, так что мы ожидаем вестей по этому вопросу в ближайшем будущем», — заявил он.