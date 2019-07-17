Бруклин, США, 18 июля, 2019, 01:46 — ИА Регнум. Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.

В тюрьме

Сообщается, что суд признал Гусмана виновным в организации преступного сообщества и контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты. Отмечается, что подсудимый на заседаниях отказывался признавать свою вину. Суд вынес приговор в виде пожизненного заключения в тюрьме особого режима, к которому было добавлено еще 30 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте адвокаты Хоакина Гусмана подали иск в мексиканскую генпрокуратуру против экс-президента Мексики Энрике Пенье Ньето. Поводом для иска стало якобы нарушение процессуальных норм перед экстрадицией наркобарона в Соединенные Штаты.