Нью-Йорк, США, 18 июля, 2019, 01:29 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен посетить Россию в 2019 году, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса на полях ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН.

Hugoshi Николас Мадуро

По его словам, Россия является важным партнером для Венесуэлы, поэтому Каракас намерен посылать свои делегации в Москву, а также принимать российские делегации у себя.

«Я уверен, что в этом году президент Мадуро поедет в Москву и подпишет новые соглашения с российским правительством и организациями», — заявил Арреаса.

Он также отметил, что Венесуэла оперативно делится информацией с Россией по ситуации в Боливарианской Республике, чтобы Москва могла отслеживать ситуацию в «реальном времени».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами заявил, что Боливарианская Республика заключила соглашение с одним из крупных автопроизводителей. Подробностей сделки он не рассказал.