Пентагон направил более двух тысяч человек к мексиканской границе
Вашингтон, 18 июля, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Министерство обороны США направило к американо-мексиканской границе дополнительно тысячу служащих Национальной гвардии и 1100 военных, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Пентагона майора Криса Митчелла.
Он сообщил, что временно исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер распорядился направить дополнительную группировку военнослужащих к границе с Мексикой. Эта группировка будет выполнять задачи по логистике и воздушного наблюдения в районе границы. Агентство отмечает, что в настоящее время на американо-мексиканской границе находятся 4500 служащих армии США и Национальной гвардии.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Пентагон заявлял о намерениях направить еще 300 военнослужащих на границу с Мексикой. Среди них было 100 поваров, которые должны были раздавать пищу мигрантам. Также в этой группировке было 160 шоферов и 20 юристов.