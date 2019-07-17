Вашингтон, 18 июля, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Министерство обороны США направило к американо-мексиканской границе дополнительно тысячу служащих Национальной гвардии и 1100 военных, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Пентагона майора Криса Митчелла.

U.S. Army Американские военные на мексиканской границе

Он сообщил, что временно исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер распорядился направить дополнительную группировку военнослужащих к границе с Мексикой. Эта группировка будет выполнять задачи по логистике и воздушного наблюдения в районе границы. Агентство отмечает, что в настоящее время на американо-мексиканской границе находятся 4500 служащих армии США и Национальной гвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Пентагон заявлял о намерениях направить еще 300 военнослужащих на границу с Мексикой. Среди них было 100 поваров, которые должны были раздавать пищу мигрантам. Также в этой группировке было 160 шоферов и 20 юристов.