Ереван, 18 июля, 2019, 01:09 — ИА Регнум. «Горячая линия» между Ереваном и Баку работает, но это, к сожалению, не гарантирует того, что жертв не будет. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью армянской службе «Радио Свобода».

ИА REGNUM Нагорный Карабах

Пашинян среди прочих вопросов обратился также к теме урегулирования карабахского конфликта, сказав: «Мы работаем над тем, что переговоры имели конкретный результат. Почему переговоры не имеют конкретного результата? Во время встреч с представителями международного сообщества, когда я хочу описать ситуацию и объяснить отсутствие прогресса, я говорю, что есть одна причина. Когда я был избран премьером Армении, я заявил, что для решения карабахского вопроса необходим вариант, который будет приемлем для народов Армении, Карабаха и Азербайджана. Это в какой-то степени было беспрецедентное заявление, так как ни один руководитель Армении не говорил, что решение должно быть приемлемо также для азербайджанского народа», — заявил Пашинян, выразив уверенность в том, что это создает серьезную основу для прогресса в переговорах.

«Почему нет прогресса? По очень простой причине. Потому что президент Азербайджана отказывается воспроизвести эту фразу. Он также должен сказать, что решение карабахского конфликта должно быть приемлемо для народов Азербайджана, Карабаха и Армении. Пока он этого не скажет, переговоры не могут быть эффективными. Кто-то может подумать, что приемлемое для Азербайджана решение не может быть приемлемо для народов Карабаха и Армении. Если кто-то так думает, то он не знает ни народ Карабаха, ни народ Армении, ни в целом армянский народ», — отметил премьер-министр.