Лондон, 18 июля, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Заявление российского президента Владимира Путина о том, что либеральная идея перестала быть актуальной для большей части человечества, британский премьер-министр Тереза Мэй назвала «циничной ложью» во время речи в Королевском институте международных отношений.

Jwslubbock Тереза Мэй. Граффити в Лондоне

По её словам, либеральная система вовсе не устарела, и это может подтвердить уровень жизни людей в Великобритании, а также в Германии и Франции, особенно — по сравнению с Россией. То же касается и экономики.

Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».

Напомним, Путин в июне заявил, что западные страны начинают понимать невозможность отказа от традиционных ценностей и внедрения мультикультурализма. Отметим, что российский президент в своём заявлении оставил за либеральной моделью право на существование.