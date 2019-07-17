Берлин, 18 июля, 2019, 00:53 — ИА Регнум. Здоровье федерального канцлера Германии Ангелы Меркель позволит ей остаться на своём посту до 2021 года, считает глава канцелярии Хельге Браун, сообщает Reuters.

Sven Mandel Ангела Меркель

«У неё хорошее здоровье», — заявил глава канцелярии канцлера.

Напомним, Меркель за последнее время перенесла три приступа недомогания, которые случились на международных переговорах.

В связи с этим 11 июля она во время встречи с новым премьер-министром Дании Метте Фредериксен сидела, даже когда звучали гимны.