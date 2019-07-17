Ереван, 18 июля, 2019, 00:08 — ИА Регнум. В Армении произошла приватизация Конституционного суда. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью армянской службе «Радио Свобода».

Sputnik / Asatur Yesayants Глава Конституционного суда Армении Грайр Товмасян

Пашинян среди прочих вопросов прокомментировал письмо новоизбранного члена Конституционного суда Ваге Григоряна, в котором тот утверждает о кризисе Конституционного суда и представляет пути решения этого кризиса.

В ответ на просьбу представить свои соображения по этому поводу, Пашинян сказал, что письмо Ваге Григоряна его «просто потрясло».

«Почему потрясло? Потому что, читая это письмо, я понял, что в период трансформации 2018 года мы все, будучи сконцентрированы на политической манипуляции, создаваемой вокруг Сержа Саргсяна, и понятным образом занимаясь этим, возможно, из-за нехватки профессиональных знаний или незнания нюансов, не заметили манипуляцию такого же масштаба, которая произошла в Конституционном суде. А что произошло? … Авторы текста Конституции, по сути, говорили: народ, вот новая Конституция, и Конституционный суд должен быть таким. Каким? Судьи Конституционного суда должны избираться не пожизненно или же до того, как им исполнится 65 лет, а сроком на 12 лет. Второе: председатель Конституционного суда должен избраться не Национальным собранием, а Конституционным судом сроком на 6 лет. То есть каждые шесть лет должна происходить смена председателя Конституционного суда. Имеем ли мы сегодня такой Конституционный суд, который бы соответствовал тексту, духу, архитектуре нашей действующей на сегодняшний день Конституции? Есть ли у нас Конституционный суд, который описан в Конституции? У нас нет такого Конституционного суда. Почему нет? Потому что за 40 дней до вступления в силу новой Конституции многолетний председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян подал в отставку, как выяснится впоследствии, в результате внутривластной сделки и манипуляции. Произошел крупный торг, в котором несколько ключевых лиц получали то, что им требовалось — Серж Саргсян получал должность премьер-министра, Гагик Арутюнян — должность председателя Высшего судебного совета. За 40 дней до вступления в силу новой Конституции, после чего у нас был бы вновь созданный Конституционный суд, он подал в отставку, и вместо него членом Конституционного суда, а впоследствии председателем Конституционного суда Национальным собранием был выдвинут и избран Грайр Товмасян. Между тем, по нашей новой Конституции, предусматривается, что председателя Конституционного суда избирает сам Конституционный суд, и, что более важно, поскольку и бумага, и перо были у них в руках, они написали переходные положения о том, что на тех, кто был избран членом Конституционного суда до 9 апреля [2018 года], распространяются положения [редакции Конституции] 2005 года, то есть они избираются не на 12 лет, а, по сути, пожизненно или до того, как им исполнится 65 лет, и это же относится к председателю Конституционного суда. И что получается здесь?

Получается, что у нас есть описанный в нашей Конституции Конституционный суд, но мы не можем иметь такой суд, по крайней мере, до 2035 года, потому что поскольку Грайр Товмасян был автором текста Конституции, он написал его так, естественно, в согласовании с Сержем Саргсяном и Гагиком Арутюняном, чтобы оставаться председателем Конституционного суда до 2035 года, несмотря на то, что наша Конституция уже предусматривает, что мы не хотим такого Конституционного суда. Воля учредителя Конституции другая. Нам нужен другой Конституционный суд. Получается, что мы не можем применить положение о Конституционном суде до 2035 года, потому что Грайр Товмасян с помощью Сержа Саргсяна и Гагика Арутюняна приватизировал Конституционный суд так, как можно приватизировать, скажем, нотариальную контору. И сегодня мы имеем реальность, что в Армении 2019 года, как в прямом, так и в переносном смысле, и в конституционном смысл, и в смысле революции мы имеем Конституционный суд 1995 года. И, по сути, эта картина показывает, что произошла приватизация Конституционного суда как в том тендере, где техническое задание написано так, чтобы в нем могла участвовать только одна компания. И сегодня Конституционный суд лишен права избирать своего председателя до 2035 года, несмотря на то, что в Конституции четко написано, что председатель Конституционного суда избирается из состава суда. И другие представители Конституционного суда лишаются своего конституционного права претендовать на статус председателя Конституционного суда через каждые шесть лет… То есть, до 2035 года глава [Конституции], касающаяся Конституционного суда, не действует, поскольку она приватизирована».

По словам Пашиняна, возможно, эта глава Конституции так и не будет никогда задействована, исходя из динамики изменений в Конституции в Армении, где с момента принятия Основной закон подвергался изменениям каждые 10 лет, и «Конституционного суда нашей мечты, который описали Вардан Погосян, Серж Саргсян, Грайр Товмасян и Гагик Арутюнян и убедили наших граждан поддержать эту модель <…>, у нашего народа так никогда и не будет».

«Армения 2019 года должна иметь Конституционный суд 2019 года. Вот политическая задача. И пусть никто не сомневается, что эта задача должна быть решена», — заявил глава армянского правительства.

По словам Пашиняна, он может признать, что многие члены Конституционного суда могли оказаться в нынешней ситуации поневоле. «Но здесь вполне понятно, кто являются авторами манипуляции. Авторами манипуляции являются четыре субъекта — Серж Саргсян, Грайр Товмасян, Гагик Арутюнян и представленное Республиканской партией парламентское большинство», — заявил премьер.

«Это моя политическая оценка. Полагаю, что в ближайшее время Национальное собрание… я не знаю, да и не могу… Возможно, Национальное собрание должно говорить с Конституционным судом, или же это должна делать общественность, или экспертное сообщество, но Конституционный суд должен выйти из статуса приватизированной будки», — подчеркнул Пашинян.