Киев, 17 июля, 2019, 23:40 — ИА Регнум. В Киеве «с грустью и негодованием» восприняли подписание президентом России Владимиром Путиным указа, распространяющего упрощённый порядок предоставления российского гражданства на всех жителей Донбасса, говорится в сообщении офиса президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

mediaphoto.org Российские паспорта

«Мы считаем, что этот шаг создаёт дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало», — отмечается в комментарии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым право на упрощённое получение гражданства России теперь предоставляется не только жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, но и жителям подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.