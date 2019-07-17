Берлин, 17 июля, 2019, 23:09 — ИА Регнум. «Немецкий министр обороны Урсула фон дер Ляйен будет следующим председателем Европейской комиссии, — пишет испанское издание El Mundo. — Сначала она была неожиданно выбрана Европейским советом 2 июля, а затем это назначение ратифицировал Европарламент на пленарном заседании в Страсбурге в минувший вторник, причем крайне незначительным большинством: 383 голоса были поданы «за», 327 голосов — «против», 22 депутата воздержались, и один голос не был зачтен».

Archive: U.S. Secretary of Defense Урсула фон дер Ляйен

Всего лишь за две недели фон дер Ляйен удалось справиться с недоверием парламента, который взялся было за оружие, удостоверившись, что Совет снова проигнорировал его требования (неоднократно получавшие поддержку подавляющего большинства на голосованиях) ради вызывающей разногласия системы «лидирующего кандидата» (Spitzenkandidat). Фон дер Ляйен «соблазнила» социалистов и либералов, улучшила свой имидж в глазах зеленых, несколько умерила гнев объединенных левых и даже ввела в искушение такие партии, как польская «Право и справедливость» и итальянское «Движение пяти звёзд».

Всего этого она добилась, говоря с оправданной твердостью о важности правового государства для всего континента, считает El Mundo. Утверждение немки висело на волоске, но нынешняя Европа «берет, что дают». В ней много партий, много политических семей, а эпоха больших коалиций и тщетных потуг более маленьких объединений за закрытыми дверями осталась в прошлом.

В 2014 году, когда большая коалиция была на плаву, Жан-Клод Юнкер сумел получить 422 голоса — на текущий момент это рекордный результат (впрочем, парламентариев тогда было больше). В 1999 году Проди добился поддержки 63% депутатов. Фон дер Ляйен, консерватор и представитель христианских демократов, имела серьезные проблемы с уровнем доверия и одобрения, поэтому она выступила в Страсбурге с социально ориентированной, приятной для зеленых, феминистической и крайне проевропейской речью.

Прозвучали требования равной представленности мужчин и женщин в Комиссии, наличия страховки по безработице, введения минимального европейского жалования, гибкости в Пакте о стабильности и росте и заключения большого климатического соглашения (т.н. New Green Deal). На окружающую среду в ближайшие годы планируется потратить до триллиона евро.

«Если бы кто-то услышал ее [фон дер Ляйен] выступление без имен и контекста, более чем вероятно, что в конечном итоге он бы убедился: это говорит лидер классической социал-демократической партии, — обращает внимание испанское СМИ. — Управление в Европе подразумевает участие в коалициях, готовность к консенсусам и уступкам. Неизбежно подразумевает заключение договоренностей. А договоренности влекут за собой смену твоей позиции, предвыборной риторики и сдвигают, порой весьма значительно, некоторые красные линии».