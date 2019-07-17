Сухум, 17 июля, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Подписные листы сдали инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты Алмаса Джапуа, Астамура Какалии, Астамура Тарбы, Астамура Отырбы, Шамиля Адзынбы, Артура Анкваба, Олега Аршбы, Рауля Хаджимбы. Решения съездов и протоколы о выдвижении кандидатов представили две политические партии — «Акзаара», которая выдвигает кандидатом в президенты бывшего министра внутренних дел Леонида Дзапшбу, и «Амцахара», выдвигающая кандидатуру председателя политсовета партии Алхаса Квициния. Об этом сообщает ИА «Абхазия-Информ».

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Партия «Единая Абхазия» зарегистрировалась на выборы, но не смогла выдвинуть своего кандидата — лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжанию ввиду состояния его здоровья. По той же причине не представила подписные листы и инициативная группа граждан по выдвижению кандидатом в президенты Бжании.

В Абхазии будет открыто 152 избирательных участка, еще три откроют за пределами республики: в Москве, Черкесске и Стамбуле.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа.