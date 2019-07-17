Москва, 17 июля, 2019, 22:46 — ИА Регнум. 17 июля 2019 г. Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включен Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада).

Первый президент ВКУ Василь Кушнир (в центре) в лагере интернированных дивизии СС «Галичина» в Римини с майором Савелием Яськевичем (справа) и подполковником Романом Долинским (слева). 1946

Организация включена в перечень в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.

Об этом сообщили ИА REGNUM в Министерстве юстиции России.