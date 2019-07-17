Киев, 17 июля, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые «партнеры» Украины отговаривали его звонить президенту Российской Федерации Владимиру Путину, но он их не послушал. Соответствующее заявление Зеленский сделал в видеоролике, который опубликован на его канале в YouTube.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По словам Зеленского, когда партнеры Украины прознали, что он собирается звонить Путину, они очень недвусмысленно намекнули, что лучше бы этого не делать.

«Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан», — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина, конечно, должна быть благодарна «партнерам», но в то же время иметь свое мнение.

«Поэтому я позвонил Путину. Все пугали меня этим разговором. Я говорил о наших людях. Чего бояться, когда правда на твоей стороне», — подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Зеленский действительно позвонил Владимиру Путину и обсудил с ним в том числе судьбу украинских моряков-нарушителей, которые в ноябре 2018 года по приказу бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко вторглись в территориальные воды России и пытались прорваться через российский Керченский пролив.

Украинские моряки и сотрудники СБУ, находившиеся на боевых кораблях ВМФ Украины, которые вторглись в пределы границ России, были задержаны российскими пограничниками. Сейчас их судят.