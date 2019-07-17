Москва, 17 июля, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Эксперты Общероссийского народного фронта выступают за обязательное применение технологии «умного» сноса при демонтаже ветхих и аварийных домов. Данный способ позволяет разбирать здания с минимальными неудобствами для окружающих, а большую часть материалов отправлять на переработку. Соответствующее предложение представители Народного фронта направят в Минстрой РФ.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом на снос

Во время проверки реализации региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда активисты тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» выявили проблему утилизации строительных отходов после демонтажа ветхого жилья: практически весь мусор после сноса зданий зачастую подолгу не убирается.

Так, в одном из городов Еврейской автономной области на месте двухэтажного панельного дома, снесенного в сентябре 2018 г., до сих пор разбросаны битый кирпич, бетонные блоки и фрагменты арматуры. Похожая ситуация в городе Волхов Ленинградской области: больше года улицу Зеленую «украшают» груды мусора, оставшиеся после демонтажа ветхого жилья.

Жители Калужской области в буквальном смысле задыхаются от строительных отходов — обломки снесенных аварийных зданий здесь просто сжигают. Причем делают это неподалеку от национального парка «Угра», что может нарушить экологический баланс природной территории.

В Омске неутилизированные строительные отходы превратились в несанкционированную свалку, которая разрастается с каждым днем. В непогоду подхваченный сильным порывом ветра мусор разлетается по округе на несколько километров.

«Данная проблема возникла из-за того, что представители муниципалитетов заранее не предусмотрели в местном бюджете средства на снос ветхого и аварийного жилья. В будущем при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципалитетам необходимо учесть эти ошибки», — отметила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Эксперты Народного фронта обратили внимание на технологию «умного» сноса, которая применяется в ряде европейских городов, а также используется при демонтаже домов, вошедших в программу реновации в Москве.

Новую концепцию утилизации строительных отходов, основными принципами которой являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование отходов, применили уже и в Архангельской области, гдепоследние годы ведется активное расселение деревянных домов. При демонтаже зданий подрядчики получают бывшие в употреблении стройматериалы при одном условии: территория должна быть полностью очищена от строительного мусора. При таком подходе на снос аварийного жилья из бюджета не тратится ни копейки.

«Умный» снос зданий позволяет разбирать постройки с минимальными неудобствами для жителей прилегающих территорий и подразумевает, что снесенные дома не превращаются в груду ненужного строительного мусора. В связи с этим эксперты ОНФ предлагают повсеместно внедрить технологию «умного» сноса зданий.

«При использовании технологии «умного» сноса утилизация мусора может достигать 100 процентов. Одна часть стройматериалов идет на новое строительство, другая делится и частично используется при дорожном строительстве, засыпке оврагов, металл уходит на переплавку, кирпич, старая черепица и другие безвредные компоненты перемалываются и вносятся в почву в качестве удобрений. Таким образом, часть строительного сырья не надо везти издалека, а свалки не засоряются тем, что может принести пользу», — отметилэксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», руководитель проектов по энергоэффективности и инновациям ООО «Энергия Оптимум» Рабадан Гаджимурадов.

По его словам, внедрить технологию «умного» сноса возможно через проект Минстроя РФ «Умный город». Эксперт также предложил синхронизировать этот проект с федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

КАк ранее сообщало ИА REGNUM, федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» является важнейшей составной частью национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно документу, в 2019—2024 гг. планируется переселить 530 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилье площадью 9,55 млн кв. м, признанном таковым до 1 января 2017 г.