Солнечногорск, Московская область, 17 июля, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Студент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Владимир Филькин завоевал «золото» на олимпиаде студентов «Я — профессионал» по направлению «Цифровое проектирование и моделирование». Полный амбициозных планов, Владимир принял участие в смене «Россия — страна возможностей» молодежного форума «Территория смыслов», и теперь делится своими впечатлениями от победы в олимпиаде и от образовательной программы форума.

Пресс-служба олимпиады «Я – профессионал» Владимир Филькин

Владимир, получить «золото» на главной олимпиаде студентов — это большое достижение. Как вы считаете, что помогло вам стать лучшим в своем направлении?

Думаю, что сильная подготовка, которую я получаю в университете, стала основной причиной моей победы на олимпиаде «Я — профессионал». Вообще, когда я зарегистрировался на олимпиаду, то ждал, что задания будут академическими, нацеленными на проверку моих университетских знаний. Но оказалось, что от участников требуются нестандартное мышление и умение использовать свои знания в решении практических кейсов.

Я учусь в СПбПУ, и наша образовательная программа действительно многогранная. Студент может пользоваться современной лабораторной инфраструктурой, заниматься наукой и общаться с увлеченными своим делом преподавателями, а еще стажироваться в компаниях. Мне посчастливилось пройти стажировки в Nissan, АО «Силовые машины», на предприятиях ВПК — о чем еще может мечтать молодой специалист?

Иногда может показаться, что современный выпускник мечтает найти место в крупной компании и никогда не возвращаться к академической среде. Востребована ли наука у студентов?

Видеть, с какими проблемами работают инженеры крупных промышленных предприятий, и при этом заниматься наукой — это большая удача. Себя я вижу в исследовательской работе. Сейчас мы с британскими коллегами занимаемся проблемами биомеханики. Наше исследование посвящено моделированию механических волн в аксонах. Аксоны — это отростки нервной клетки, по которым импульсы идут к органам и другим нервным клеткам, управляя механическими действиями живого организма. Наши разработки очень перспективны для работы над протезами и эндоскелетами. Научная работа приносит мне удовлетворение, потому что этот труд может принести пользу не только на ниве теоретических исследований, но и реализоваться в виде реальных устройств, которые облегчат жизнь людям.

Очевидно, что вы уже отчетливо представляете себе, в каком направлении развиваться. Помогла ли вам олимпиада в профессиональных поисках?

Принимая вызов олимпиады, ты не только проверяешь свой багаж знаний, но и видишь, в какую сторону движешься в своем «академическом походе». Получив тот или иной результат, ты либо понимаешь, что способен на многое, либо осознаешь, что нужно заполнять пробелы или менять специальность, пока не поздно. Только ради этого стоит участвовать в олимпиаде «Я — профессионал». Еще один аргумент в пользу участия — это бешеная мотивация, которой заряжаешься в процессе. Мотивирует и соревновательный дух олимпиады, и желание победить, и те возможности, которые открываются перед дипломантами.

Благодаря выдающимся результатам на олимпиаде, вы попали на молодежный форум «Территория смыслов». Скажите, что полезного для себя вы вынесли от участия в нем?

Раньше я никогда не был на подобных мероприятиях, и еще совсем недавно мне было сложно представить, как можно увлечь 1000 студентов разных специальностей и разного уровня подготовки. Оргкомитет олимпиады «Я — профессионал» организовал на форуме карьерный лекторий. Это была очень популярная площадка среди участников. У нас были лекции от представителей крутых компаний с полезными советами о карьере, интерактивные игры на развитие soft skills. Кстати, на игру я как раз и не попал, а теперь страшно жалею: мои друзья делились своими впечатлениями — все остались в восторге.

Самое важное, что я вынес с форума, — это мысль, которая подтверждается моим личным опытом: на движение по карьерной лестнице влияют эмоциональный интеллект, способность работать в команде и другие «гибкие навыки». В этом направлении стоит работать всем молодым специалистам, независимо от их профессии.

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