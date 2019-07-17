Солнечногорск, Московская область, 17 июля, 2019, 21:24 — ИА Регнум.

Участники «Территории смыслов» встретились с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом, председателем Российского движения школьников Сергеем Рязанским.

Территориясмыслов.рф Сергей Рязанский

«Космические навыки полезны не только на орбите, но и в повседневной жизни», — с таких слов начал встречу с участниками образовательного форума спикер.

Одним из важнейших принципов работы он отметил способность создавать и сохранять позитивный настрой: когда шесть человек проводят на космической станции полгода, важно найти повод для улыбок. А если его нет, то постараться создать.

Для успешной командной работы важно использовать мозговой штурм. «Нужно понимать, что во время него должно быть произнесено и услышано любое мнение человека. Многие не высказываются, потому что боятся показаться глупыми. Но не бывает глупых мнений, бывают глупые поступки. Чтобы их не допускать, лучше прояснять все заранее», — рассказал он.

Если же что-то все-таки пошло не так, разрешить ситуацию поможет «разбор полетов». Во время него нужно обсудить все ошибки и внести правки, которые помогут в дальнейшем улучшить работу.

Спикер выделил важность коллектива в любом деле, не только в космических полетах: «Важно понимать, что каким бы профессионалом ты ни был, без компаньонов ты ничто». Сильна та команда, которая способна делать что-то сверх правил и привносить идеи. Также важно найти то, что сблизит людей помимо трудовых задач».

Поможет в этом способность сработаться с людьми «такими, какие они есть».

«Очень часто мы не имеем возможность выбрать себе команду, приходится взаимодействовать с тем, что есть. Изменить характер взрослого человека невозможно, поэтому научитесь принимать людей со всеми их плюсами и минусами», — посоветовал спикер.

Чтобы стать космонавтом Сергею Рязанскому пришлось пройти несколько сотен испытаний. Ключевым для него стало исследование в сурдокамере: необходимо было три дня подряд решать различные задачи и при этом не спать. До начала тренировки он в себя не верил. И многие люди повторяют ту же ошибку — выстраивают для себя барьеры.

«Когда я смотрю на Землю из космоса, то не вижу границ, — поделился Сергей Рязанский, — и понимаю, что все границы, какие есть, — в наших головах. Важно осознать, что мы можем гораздо больше, чем нам кажется», — заключил он.