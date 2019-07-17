Тверь, 17 июля, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Двери юбилейного фестиваля «Нашествие-2019» откроются в четверг, 18 июля в 17:00, сообщил журналистам медиадиректор фестиваля, вице-президент по информационной политике ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Сергей Горбачев.

Nashestvie.ru

Уже завтра тысячи поклонников отечественной музыки соберутся на поле в Большом Зaвидове, чтобы ярко отметить двадцатилетие самого масштабного открытого музыкального мероприятия страны.

Первым коллективом, который выступит на «Главном приключении года» станет группировка «Ленинград». Легендарный коллектив встретит многотысячную армию только что прибывших поклонников в 21:00 на «Главной сцене».

Напомним, что кроме нон-стоп музыки за счет крупнейшего лайн-апа за 20 лет гостей фестиваля ждет множество развлекательных площадок. Главной новинкой юбилейного фестиваля станет уникальный павильон «Роскосмоса». Гости «Главного приключения года» смогут в прямом эфире увидеть запуск космической ракеты с Земли и пообщаться с космонавтами МКС, а также принять участие в конкурсах и встретиться с известными космонавтами.

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