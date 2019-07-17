Уфа, 17 июля, 2019, 21:02 — ИА Регнум. В Уфе 17 июля открылся II Международный экспортный форум «Время экспортировать», посвящённый повышению экспортного потенциала российских регионов. В работе форума принимают участие заместитель министра финансов России Андрей Круглов и заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. Участников форума приветствовал врио главы Башкирии Радий Хабиров, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Пресс-служба правительства Башкирии Радий Хабиров на Форуме

«Башкортостан активно включился в реализацию национального проекта по развитию международной кооперации и экспорта. В рамках пяти региональных проектов мы решаем задачи по выходу малых и средних предприятий на мировой рынок, росту экспорта несырьевых неэнергетических товаров», — отметил Хабиров.

По его словам, в период с 2015 по 2017 год внешнеторговый оборот Башкирии снижался. Однако по итогам 2018 года был замечен небольшой рост. При этом за пять месяцев текущего года вновь наблюдается падение показателя. Причина снижения связана с особенностями таможенного статистического учёта. В некоторых случаях экспорт компаний республики не учитывается в статистике.

В то же время объём неэнергетического экспорта за пять месяцев вырос на 15%, в основном это машиностроительная и химическая продукция.

Башкирия вошла в число 11 пилотных регионов, где внедряется Региональный экспортный стандарт 2.0. В связи с этим республика начала субсидировать часть затрат на транспортировку продукции на экспорт, в том числе пилотных партий товаров. Также планируется предоставлять субсидии на компенсацию части затрат на сертификацию товаров.

В рамках организации точек присутствия республики за рубежом месяц назад открылось представительство Башкирии в Австрии. До конца года аналогичная структура появится в Турции. В настоящее время работают торговые дома в Болгарии, Словакии и Чехии.

Для успешного внедрения нового экспортного стандарта республика разработала ряд предложений.

«Полагаю, что необходимо упростить процедуры и сократить сроки предоставления поддержки Российского экспортного центра, в том числе за счёт оптимизации перечня требуемых документов. Оптимальные сроки — это оказание кредитной поддержки в течение месяца, страховой и гарантийной — в течение двух недель… В сентябре мы запускаем проект «Экспортный форсаж». Предлагаем республиканские компании, успешно прошедшие акселерацию в рамках этой программы, включить на постакселерационное сопровождение коучами Российского экспортного центра», — сказал руководитель региона.

В рамках форума Башкирия заключила два соглашения с Российским экспортным центром. Первый документ касается развития российского несырьевого экспорта по каналам электронной торговли. Во втором речь идет о совместной реализации акселерационной программы «Экспортный форсаж».

ИА REGNUM напоминает, в рамках форума планируется рассмотреть вопросы по поддержке инструментов защиты интересов экспортеров и экспортно ориентированных организаций за рубежом, практические решения, которые будут способствовать наращиванию объема экспортных поставок. В рамках Форума будут подведены итоги конкурса «Экспортер года» Башкирии, состоится торжественная церемония награждения победителей. Запланировано также проведение обучающих семинаров и мастер-классов от ведущих экспертов в области внешнеэкономической деятельности.

В форуме принимают участие более 500 человек. В их числе — представители 13 иностранных государств, федеральных органов власти, регионов России, а также бизнес-сообщества.