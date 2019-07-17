Севастополь, 17 июля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. «Единая Россия» в августе подготовит и направит в Правительство Севастополя итоги проверки оборудования детских игровых площадок с просьбой устранить выявленные недостатки. На сегодняшний день в рамках партийных проектов «Городская среда» и «Народный контроль» уже проверено 70 площадок из 143 установленных в 2019 году. Порядка 10% из уже проверенных объектов необходимо переделать.

Детская площадка

«Единая Россия» будет добиваться, чтобы подрядчики в рамках гарантийных обязательств устранили те недостатки, которые были ими допущены на разных объектах. Где необходимо — должны быть сделаны покрытие, ограждение и информационный щит с инструкцией. Наша задача — чтобы севастопольцы получили то, что должны были получить за бюджетные деньги. Контроль будет продолжен», — подчеркнул первый заместитель секретаря Севастопольского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Дмитрий Белик.

Региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Виталий Аржевикин рассказал, что при проверке оценивается качество покрытия площадки, наличие ограждения, насколько близко эта площадка находится к проезжей части.

«Основная масса площадок обсыпана отсевом, это очень острая крошка, в ней — присутствие глины, дети падают, травмируются на этих покрытиях. Хотелось, чтобы были покрытия пластиковые, прорезиненные», — отметил он.

По словам регионального координатора партпроекта «Городская среда» Светланы Мусаевой, недочеты должны быть устранены полностью.

«В рамках гарантийного ремонта подрядчики должны исправить все недочеты: некачественный металл, некачественное покрытие, некачественная обработка дерева. Порядка 10% из уже проверенных объектов надо переделывать», — подчеркнула Светлана Мусаева, отметив при этом, что качество выполненных работ ежегодно улучшается.

В свою очередь, заместитель секретаря регионального отделения Партии, кандидат в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва по третьему одномандатному округу Инна Гончарова заметила, что на всех площадках округа были выявлены нарушения.

«Доступность для детей с ограниченными возможностями на площадках отсутствует. По итогам проверки мы будем обращаться в Правительство города, выяснять, на чьем балансе состоят площадки, чтобы привести их в должное состояние. И муниципалитеты, и Правительство, и партия «Единая Россия» должны вместе работать над решением этого вопроса», — сказала Инна Гончарова.

Напомним, в 2019 году в Севастополе установлено 143 детские площадки. В рамках партийных проектов «Городская среда» и «Народный контроль» с мая партийцы совместно с жителями домов и представителями управляющих компаний проверяют объекты благоустройства на предмет их полной комплектации и безопасности в использовании.