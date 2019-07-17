ЕР сообщит правительству Севастополя о проблемах детских площадок города
Севастополь, 17 июля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. «Единая Россия» в августе подготовит и направит в Правительство Севастополя итоги проверки оборудования детских игровых площадок с просьбой устранить выявленные недостатки. На сегодняшний день в рамках партийных проектов «Городская среда» и «Народный контроль» уже проверено 70 площадок из 143 установленных в 2019 году. Порядка 10% из уже проверенных объектов необходимо переделать.
Региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Виталий Аржевикин рассказал, что при проверке оценивается качество покрытия площадки, наличие ограждения, насколько близко эта площадка находится к проезжей части.
По словам регионального координатора партпроекта «Городская среда» Светланы Мусаевой, недочеты должны быть устранены полностью.
В свою очередь, заместитель секретаря регионального отделения Партии, кандидат в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва по третьему одномандатному округу Инна Гончарова заметила, что на всех площадках округа были выявлены нарушения.
Напомним, в 2019 году в Севастополе установлено 143 детские площадки. В рамках партийных проектов «Городская среда» и «Народный контроль» с мая партийцы совместно с жителями домов и представителями управляющих компаний проверяют объекты благоустройства на предмет их полной комплектации и безопасности в использовании.