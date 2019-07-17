Минск, 17 июля, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на переговорах 17 июля в Минске достигли договорённости об очередном перемирии. Об этом сообщил по окончании заседания спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

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По его словам, стороны подтвердили готовность к установлению бессрочного режима прекращения огня с 00:01 воскресенья, 21 июля.

Достижение договорённости также подтвердила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. В распространённом заявлении министра отмечается, что «благодаря настойчивости и усилиям республик и посредников переговоров, ОБСЕ и России», в Минске удалось договориться о бессрочном и устойчивом перемирии с обязательством соблюдать все необходимые меры его контроля и усиления.