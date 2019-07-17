Москва, 17 июля, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Законопроект о либерализации ОСАГО правительство РФ внесло в Госдуму, предлагается отменить ряд коэффициентов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Прежде всего, прописывается право страхователя использовать телематическое устройство, фиксирующее характер вождения. Использование гаджета даст водителю право на скидку на ОСАГО — в случае аккуратной экспуатации ТС.

Также предполагается поэтапная отмена коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года).

Также с 1 января 2020 года предусматривается увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей. Вместе с тем, отмечают эксперты, из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%.

В Госдуме на рассмотрении находится правительственный законопроект, направленный на снятие запрета для посредников страховых организаций заключать электронные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).