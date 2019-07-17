Ярославль, 17 июля, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» провел открытую тренировку для средств массовой информации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Команда разделена на группы: часть игроков тренируется в тренажерном зале, у других — ледовая подготовка. В рамках открытой тренировки «железнодорожники» сыграли двустороннюю игру. Журналисты смогли оценить действия двух новых легионеров ярославского клуба — шведского нападающего Антона Ландера и французского форварда Стефана Да Косты. Игроки выступали в одном звене.

Yarnews.net Антон Ландер

«Я буду играть с теми игроками, которых выберет тренер. Пока все неплохо, мы с Да Костой ищем взаимопонимание, «химию». Думаю, это интересно, что два центра действуют в одном звене», — сказал корреспонденту ИА REGNUM нападающий Антон Ландер.

Еще один легионер ярославцев, канадский форвард Тай Ратти, пока не прибыл в Ярославль. Он присоединится к «Локомотиву» в конце июля. Пока же новичок обратился к болельщикам с видеообращением.

«Привет всем фанам «Локомотива». В новом сезоне я буду играть в КХЛ под 80-м номером. Скоро увидимся», — заявил Тай Ратти.

Вместе с «Локомотивом» сейчас готовится много молодых игроков. Как подчеркивают в тренерском штабе, у них есть шанс закрепиться в основном составе клуба.

«Сейчас идут тренировочные игры. Есть большая группа молодых ребят, мы их просматриваем. Я отвечаю за работу защитников, и очень важно посмотреть, как молодые игроки обороны смотрятся рядом с опытными Кронваллем и Накладалом, — отметил тренер «Локомотива» Вячеслав Уваев.

«Локомотив» будет тренироваться в Ярославле до 2 августа, а потом отправится на предсезонный турнир в Сочи.