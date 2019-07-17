ГД обсудит пакет законопроектов о принудительной выплате долгов по зарплате
Москва, 17 июля, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на принудительное исполнение обязанности работодателя по выплате зарплаты сотрудникам, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 июля.
Правительство предлагает наделить госинспектора труда правом предпринимать меры, чтобы принудить работодателя платить зарплату и других выплат своим сотрудникам. Речь идёт о начисленных, но не выплаченных средствах.
Трудовой кодекс сегодня прописывает право работника на своевременную и полную выплату зарплаты, которое обеспечено госгарантией. Наделение госинспектора труда новыми полномочиями обеспечит дополнительные гарантии исполнения работников их обязанности по выплате задолженности по зарплате и другим выплатам.
Однако использовать такие полномочия инспектор вправе только в случае неисполнения работодателем в срок ранее выданного предписания об устранении нарушений трудового законодательства.
Свое решение госинспектор должен оформить в виде исполнительного документа и направить в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Между тем, отмечают авторы инициативы, новые нормы не коснутся работников банков и кредитных организаций из-за специфики их деятельности.