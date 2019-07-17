Липецк, 17 июля, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов распорядился поддержать пчеловодов, которые понесли ущерб в результате мора пчёл. Как сообщила пресс-служба областной администрации, средства будут выделены из резервного фонда врио главы администрации.

Пасека

На покупку одной пчелосемьи пасечники получат от 3150 до 3500 рублей. На возмещение ущерба могут рассчитывать даже те пчеловоды, у которых нет санитарных паспортов на пасеку. Также помощь пчеловодам окажут сельхозпредприятия, которые своевременно не предупредили пасеки об обработке полей химическим средствами. Об этом 17 июля сообщил первый заместитель главы региона Николай Тагинцев. Он провёл совещание с пчеловодами, фермерами и представителями районных администраций. Обсуждались причины гибели пчёл и меры по предотвращению повторения ситуации.

Наибольшие потери понесли пчеловоды Воловского, Добровского, Становлянского, Добринского и Лебедянского районов. Согласно результатам экспертизы, поля в этих муниципалитетах обрабатывались лицензионными веществами, однако пчеловоды не были предупреждены. По словам Николая Тагинцева, фермеры должны были как минимум за три дня сообщить владельцам пасек о работе с пестицидами.

«Раньше Россельхознадзор контролировал применение пестицидов, но эти функции по инициативе Министерства экономического развития России были у него отобраны и, к сожалению, никому не переданы. Сегодня этот вопрос рассматривается на федеральном уровне. Мы прекрасно понимаем, какие последствия может иметь бесконтрольное применение химических веществ, поэтому будем принимать меры на региональном уровне», — отметил Николай Тагинцев.

Заместителям глав районов и ветеринарным службам муниципалитетов поручили контролировать работу сельскохозяйственных предприятий и заранее предупреждать пчеловодов о предстоящих обработках полей.