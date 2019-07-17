Валдай, Новгородская область, 17 июля, 2019, 19:10 — ИА Регнум. В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения с экологически опасными веществами и отходами. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 17 июля, источник в правоохранительных органах Новгородской области, речь идёт о несанкционированной свалке в городе Валдай.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

По версии следствия, не позднее марта 2019 года неустановленные лица самовольно заняли земли общего пользования в Валдае, на которые свозили отходы с содержанием загрязняющих веществ. Экологический ущерб от этих действий оценивается в сумму более 60 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»), следственные действия продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу после внеплановой проверки также возникли вопросы по безопасности для людей и окружающей среды полигона ТБО в Выскодно, что недалеко от Валдая. Ведомство обратилось к губернатору Новгородской области Андрею Никитину с просьбой взять на личный контроль ситуацию, связанную с ненадлежащим содержанием этого полигона.

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