Киев, 17 июля, 2019, 19:10 — ИА Регнум. Завтра, 18 июля, Верховная рада не проголосует за президентские законопроекты, поскольку в парламенте не будет даже депутатского кворума. Об этом 17 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Верховной рады ВасилийНимченко.

Верховная Рада Украины

«Будет ли набрано 226 голосов? Думаю, что не будет. Не будет и кворума, потому что речь идет о попытке незаконно собрать депутатов в зал парламента… Это только разговоры в Офисе президента. Вопрос решается спикером Верховной рады, он созывает… В чем неотложность созыва? Мотивированное требование президента должно быть направлено Парубию. Так говорит закон. Проводить его можно между пленарными заседаниями. 12-ого было последнее пленарное заседание. Рада завершила свою работу 12. Сессия закроется 19-го, после того как отработают комитеты», — сказал Нимченко.

По его словам, президент Владимир Зеленский «хочет еще раз выставить Верховную раду в качестве рябого коня на базаре, ударить его ногой».

«К сожалению, вы увидите, что из этой инициативы будет пшик. Команда не просчитала, что есть нормы закона, которые подлежат выполнению… Последствия будут одни: компромат относительно депутатов, которого и так достаточно, дальше некуда», — считает Нимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента 18 июля для рассмотрения внесенных им законопроектов. В свою очередь спикер Рады заявил, что по закону не может выполнить просьбу президента и созвать внеочередное заседание парламента, а может созвать только внеочередную сессию.