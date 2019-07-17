В Раде не будет кворума на внеочередном заседании — депутат
Киев, 17 июля, 2019, 19:10 — ИА Регнум. Завтра, 18 июля, Верховная рада не проголосует за президентские законопроекты, поскольку в парламенте не будет даже депутатского кворума. Об этом 17 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Верховной рады ВасилийНимченко.
По его словам, президент Владимир Зеленский «хочет еще раз выставить Верховную раду в качестве рябого коня на базаре, ударить его ногой».
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента 18 июля для рассмотрения внесенных им законопроектов. В свою очередь спикер Рады заявил, что по закону не может выполнить просьбу президента и созвать внеочередное заседание парламента, а может созвать только внеочередную сессию.