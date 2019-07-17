Украинские моряки – заложники «порошенковского идиотизма» – депутат Госдумы
Москва, 17 июля, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Вопрос о судьбе украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, нельзя сводить только к вопросу прав и правоприменения, считает депутат Госдумы РФ Михаил Старшинов («Единая Россия»). Об этом он заявил 17 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Лефортовский суд Москвы на заседании 17 июля принял решение о продлении срока ареста украинским морякам, арестованным в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Отметим, что ранее ФСБ России предъявила украинским морякам обвинения в окончательной редакции. Всем им инкриминируется часть 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы, совершённое организованной группой»).