Москва, 17 июля, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Заявление первого вице-премьер министра РФ, министра финансов Антона Силуанова о первом шаге России к тому, чтобы стать пятой экономикой мира, не подкреплены аргументами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований ИПЭИ РАНХиГС Александр Аброскин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Отметим, что в интервью МК Силуанов рассказал, что экономика РФ в 2019 году выросла на 2,3%, в то время как у Германии, пятой экономики мира, этот показатель составил 1%. Следовательно, «мы уже сделали первый шаг к тому, чтобы догнать пятую экономику мира», сказал глава Минфина.

«Шаг объявлен, а какой — не сказано. Темпы опережения — 2,3%, а у них — 1%, он исходит из этих цифр. ВВП — это очень коварный показатель. В 2018 году основной прирост ВВП был за счет добывающих отраслей. Если продавать больше нефти и газа, то ВВП повысится. Однако добывать ресурсы и производить автомобили, чтобы получить одинаковый ВВП — это большая разница. А что будет дальше, когда закончатся ресурсы? Я бы не ориентировался на это. Если нет никаких описаний моделей за счет чего удастся добиться таких результатов — это не экономический прогноз», — отметил эксперт.

Также экономист напомнил, что численность населения России превышает 140 млн человек, в то время как в Германии проживает около 83 млн человек. Поэтому обогнать ФРГ по масштабам экономики для РФ то же самое что многодетной семье превзойти по доходам одинокого человека — в целом денег больше, но на каждого члена семьи меньше.

«Даже если обгоним Германию по этому показателю, это не значит, что лучше будем жить, чем немцы. У нас производительность труда в три раза ниже», — сообщил экономист.

Аброскин отметил, что гипотетически РФ может вытеснить Германию из пятёрки крупнейших экономик мира. Ведь цифры можно нарисовать любые, а вот обогнать ФРГ по качеству и уровню жизни в обозримом будущем будет непросто.