Москва, 17 июля, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Жители ДНР и ЛНР, решившие обратиться за получением гражданства РФ в упрощённом порядке, должны будут предоставить документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 24 апреля 2014 года соответственно. Такой указ сегодня, 17 июля, подписал президент РФ Владимир Путин.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

Как сообщает официальный интернет-портал правовой информации, согласно данному указу, в указ президента РФ от 29 апреля 2019 года №187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» предполагается внести изменение, согласно которому жители ДНР и ЛНР, претендующие на получение гражданства в упрощённом порядке, должны предоставить:

«Документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 24 апреля 2014 года соответственно с отметкой о регистрации по месту жительства на этих территориях, в том числе выданный органами, фактически действующими на территориях отдельных районов названных областей. Предоставление такого документа не требуется, если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем личность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, которым предоставляется право обращаться с заявлением о приёме в гражданство России в упрощённом порядке. Такое право получили в том числе жители Луганской и Донецкой народных республик.

После принятия данного решения, по разным данным, только в июне 2019 года было подано уже более 12 тыс. заявлений от жителей ДНР и ЛНР, желающих стать гражданами России. Более того, 17 июля заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью ТАСС заявил, что уже более 10 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик за месяц получили российские паспорта в упрощённом порядке.

Отметим также, что решение президента РФ Владимира Путина об упрощённом порядке выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей одобряет большинство граждан России — 70%. Таковы данные опроса, проведённого «Левада-центром».