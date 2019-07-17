Ради статистики: в РФ врачи отказываются ставить диагноз раковым больным?
Москва, 17 июля, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Диспансеризация в РФ часто оказывается профанацией и простым заполнением бумаг, считает президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин. Об этом он рассказал 17 июля ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ планируют усилить контроль Росздравнадзора за медучреждениями, которые занимаются лечением онкологических заболеваний, пластической хирургией, медико-социальной экспертизой и участвуют во всероссийской диспансеризации.
Кроме того, эксперт согласился с тем, что в России нужно повысить контроль и за диспансеризацией. Она, по его мнению, часто оказывается профанацией и превращается в простое заполнение амбулаторных карт с целью отчитаться, а не выявить заболевания или факторы, повышающие риск заболеть, чтобы провести профилактические мероприятия или вылечить патологию на ранних стадиях. С другой стороны, если речь идёт о медицинских услугах по профилю «онкология», то, как полагает Алехин, тут усиление контроля, скорее всего, не даст положительных результатов.
Ужесточение контроля с «перегибами» неизбежно, как полагает Алехин, приведёт к ухудшению ситуации.
Напомним, как сообщалось ранее, Минздрав РФ предлагает усилить контроль Росздравнадзора за несколькими типами медучреждений. Как следует из текста соответствующего документа, к объектам контроля с чрезвычайно высоким уровнем риска предлагается отнести медучреждения, оказывающие специализированные медицинские услуги по профилю «онкология».