Челябинск, 17 июля, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Температура воздуха достигнет +38°C в южных районах Челябинской области 20 июля, сообщили в пресс-службе областного Росгидромета.

74.mchs.gov.ru Жара

Согласно прогнозу на 18 июля (четверг) в области дневные температуры ожидаются в диапазоне +26 …+31°C, причём на юге Челябинской области — до +36°C.

19 июля (пятница) будет ещё теплее: +28…+33°C, на юге — до +36°C. 20 июля (суббота) на юге области жара достигнет +38°C.

Отметим, в региональном управлении МЧС РФ сообщили, что 17 июля в крайних южных и юго-восточных районах Челябинской области из-за жары ожидается чрезвычайная пожарная опасность.