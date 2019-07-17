Новосибирск, 17 июля, 2019, 18:03 — ИА Регнум. В последний день приёма документов для участия в выборах мэра Новосибирска к 17 ранее заявившимся кандидатам присоединились ещё три человека. Таким образом, общее количество участников избирательной кампании достигло 20, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Напомним, что сегодня, 17 июля, в 18:00 избирательная комиссия Новосибирска прекратила приём документов от желающих баллотироваться на пост мэра Новосибирска. Выборы пройдут 8 сентября. Старт избирательной кампании был дан 20 июня.

В последний день документы в избирком поступили от индивидуального предпринимателя Алексея Крестьянова («Аграрная партия России»); первого секретаря комитета регионального отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» Сергея Лоскутова и генерального директора ООО «Империал Строй» Мухаммеда-Али Хаюрина («Партия возрождения села»).

Ранее о своём участии в кампании избирком известили индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»); генеральный директор ООО Агентство недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»); старший администратор Музея Новосибирска Олег Викторович («Партия дела»); индивидуальный предприниматель Юлия Сапина («Гражданская платформа»); временно неработающий житель Новосибирска Анатолий Бабаев (самовыдвижение); директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); управляющий ИП Везнер С. И. Андрей Везнер (самовыдвижение); генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»); бывший вице-губернатор региона, индивидуальный предприниматель Виктор Козодой («Справедливая Россия»); депутат горсовета Новосибирска на непостоянной основе, помощник депутата Госдумы Евгений Лебедев (ЛДПР); действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ); депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (партия «Российский общенародный союз»); пенсионер Сергей Проничев («Партия Роста»); временно неработающий, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»); житель Искитимского района, заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» города Бердска Александр Трушакин («Партия Великое Отечество»); депутат Законодательного собрания Новосибирской области на непостоянной основе Дарья Украинцева («Зелёные») и глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу»).

Напомним, ранее председатель совета предпринимателей Заельцовского района Новосибирска Виктор Мокровицкий отказался от идеи баллотироваться на этих выборах, заявив, что вовремя одумался.