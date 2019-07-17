Москва, 17 июля, 2019, 17:53 — ИА Регнум. То, что украинские моряки, арестованные в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, выполняли приказ, не значит, что они не должны нести ответственность за совершенное преступление, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

«Первое, исполнение преступного приказа, как научил всех Нюрнбергский трибунал, не является основанием для ухода от ответственности, — призвал не забывать Делягин. — Это правовой принцип. Второе, можно ли нарушать российскую границу с оружием в руках? Границы Российской Федерации — они священны и неприкосновенны, или заходите, немного посидите, станьте героями и возвращайтесь? В российском праве, при всём его несовершенстве, есть очень чёткая позиция, что судья обязан учитывать отношение преступника к совершённому. Если я раскаялся, то, скорее всего, мне будет послабление. Но если люди категорически отрицают реальность, будучи подсудимыми, то никакого послабления к ним проявлять нельзя».

С ним солидаризировался председатель комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав СНГ Александр Ковалёв:

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Лефортовский суд Москвы на заседании 17 июля принял решение о продлении срока ареста украинским морякам, арестованным в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия и продлил меру пресечения всем 24 фигурантам на три месяца — до 26 октября 2019 года.