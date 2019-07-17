Москва, 17 июля, 2019, 17:14 — ИА Регнум. В Москве 17 июля началась гроза и сильный дождь, сопровождаемые порывами ветра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень в Москве

О непогоде предупредили в Главном управлении МЧС России по столице, распространив экстренное сообщение.

«В городе Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе порывами 12−17 метров в секунду», — говорилось в сообщении.

На непогоду отреагировали и в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы. Там отметили, что гроза началась в вечерний час пик.

«На дорогах будет плотно и медленно. Будьте осторожны! Держите дистанцию и обязательно притормаживайте перед пешеходными переходами — в дождь видимость ухудшается, а тормозной путь становится длиннее», — предупреждает ЦОДД на странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля, в московском регионе выпало 14 мм осадков, что составляет около 15% от месячной нормы.