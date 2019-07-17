Москва, 17 июля, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Политолог, глава Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский прокомментировал статью спикера Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина «Живая Конституция развития», которая была опубликована сегодня, 17 июля, в «Парламентской газете».

Duma.gov.ru Конституция Российской Федерации

Напомним, что в своей статье Володин конкретизировал те предложения по изменению основного закона Российской Федерации, которые он уже выдвигал ранее.

В статье Володина говорится о необходимости актуализации ряда положений Конституции. В частности, речь идёт о процедуре формирования правительства Российской Федерации.

Бадовский отмечает, что Володин в своей статье особо подчеркивает, что речь не идёт об изменении принципов и ценностей, которые заложены в Основной закон Российской Федерации. Эти принципы и ценности вполне жизнеспособны и всё ещё обеспечивают потенциал развития России.

Но вот о том, как это всё реализовывать на практике, как раз и идёт речь.

«Необходимо оценить возможности дальнейшего повышения эффективности работы принципов и норм Конституции. Реализация принципов социального государства, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, которые установлены статьей 7 Конституции, — это ключевой запрос общества к конституционной системе. Это запрос на социальную справедливость», — подчеркнул политолог.

Он пояснил, что в вопросе актуализации Конституции России нужно говорить о том, как добиться максимально качественной реализации тех базовых положений, которые закреплены в Основном законе. Даже при неизменности основных положений Основного закона их содержание и смысл, актуальное наполнение постоянно развиваются.

К примеру, в Конституции закреплены понятия «достойная жизнь» и «свободное развитие человека». Но эти понятия динамичны и могут меняться со временем. На нынешнем этапе и 25 лет назад эти понятия имеют совершенно разное наполнение, так как сегодня люди мыслят гораздо шире, чем, например, 20 лет назад, их требования возросли, стандарты стали более современными.

Чтобы обеспечивать на практике нормы социального государства, все ветви власти должны работать согласованно. Собственно, именно на это Володин и указывает в своей статье, предлагая сбалансировать деятельность законодательной и исполнительной ветвей власти. В данном случае речь идёт об отдельных, точечных конституционных новациях, подчеркивает Бадовский.

«Больший баланс властей должен обеспечивать качество демократического правления, которое, в свою очередь, как раз и необходимо для максимально полной реализации прав и конституционных основ. Демократия — это процедура. Поэтому, чем больше процедур взаимодействия и контроля властей фиксирует и определяет Конституция, тем более эффективным может быть государственное управление», — сказал политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Володин в своей статье для «Парламентской газеты» пишет, что Государственная дума как минимум должна участвовать в консультациях при назначении членов правительства России. Для этого в Конституцию России нужно внести некоторые изменения, которые бы прописывали процедуры обсуждений и консультаций при внесении кандидатур будущих членов правительства для их назначения президентом.

Напомним, что сейчас Государственная дума лишь дает согласие на назначение председателя правительства, который уже сам формирует его состав и предлагает его на утверждение президенту России.