Ульяновск, 17 июля, 2019, 17:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области проводятся мероприятия по профилактике африканской чумы свиней во второй угрожаемой зоне. Очагом заболевания стало село Сурские вершины в Барышском районе. В соседней Чувашии организовано круглосуточное дежурство на границе с Ульяновской областью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Николаева ИА REGNUM

Государственной ветеринарной службой Ульяновской области проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения африканской чумы свиней (АЧС). На территории Барышского, Базарносызганского, Кузоватовского, Николаевского районов совместно с представителями администраций муниципальных образований проводится подворный обход и вручаются требования, согласно которым запрещается закупка свиней у населения, реализация живых свиней и продукции свиноводства непромышленного изготовления, выгульное содержание свиней и пересылка, в том числе почтой, свиноводческой продукции.

Ранее указом губернатора Ульяновской области установлен карантин по АЧС на территории села Сурские вершины Барышского района и объявлен инфицированным объектом 115-й квартал государственного природного заказника регионального значения «Сурские вершины»

«Проведено эпизоотическое обследование. Источником заболевания является дикий кабан. В настоящее время эпизоотический очаг локализован. Специальной комиссией, созданной распоряжением главы администрации МО «Барышский район» в первой угрожаемой зоне в соответствии с требованиями законодательства изъято и умерщвлено бескровным способом 25 голов свиней. Проведены дезинфекционные работы. На территории 115-го квартала заказника «Сурские вершины» проводятся мероприятия по бескровному отлову диких кабанов», — говорят в госветслужбе Ульяновской области.

В связи с ухудшением эпизоотической ситуации на границе с Ульяновской областью организовано круглосуточное дежурство: сотрудники госветслужбы Чувашии совместно с полицией дежурят на территории Алатырского и Шемуршинского районов «для пресечения неправомерной перевозки свиноводческой продукции с неблагополучных по африканской чуме свиней территорий».